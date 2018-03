Über dem «Bürkli» in Möhlin liegt an diesem Frühlingsmorgen noch eine angenehme Ruhe. Einige Vögel zwitschern in die kühle Morgenluft, ein Greifvogel kreist über den hohen Baumwipfeln, sucht mit einem Zweig im Schnabel nach einem Nistplatz. Über dem Rhein liegt leichter Nebel. Es ist nicht schwer zu erkennen, weshalb das Gelände rund um die Ruinen eines römischen Kastells zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Möhliner Bevölkerung gehört und die Grillplätze gerade in den warmen Monaten kaum einmal frei sind. Die Tage dieser Idylle allerdings sind gezählt.

Gefahr durch herabfallende Äste

Mehrere Warnschilder weisen seit einigen Tagen darauf hin, dass das «Bürkli» gesperrt ist und der nahe Wanderweg umgeleitet wird. Grund sind die Bäume im Gebiet, über 100 Jahre alte Buchen. Bei einem Rundgang am Dienstagmorgen zeigt Urs Steck, Leiter der Abteilung Wald und Landschaft in Möhlin, immer wieder in die Baumkronen. «Da hängen viele marode oder bereits abgebrochene Äste. Zum Teil sind sie so dick wie ein Arm», sagt er. «Immer wieder stürzen Äste zu Boden.» Spaziergänger, Wanderer oder Biker könnten getroffen und verletzt werden. «Die Situation ist gefährlich», sagt Steck.

Ein eigens beigezogener Baumpflegespezialist kommt in einem Gutachten zum selben Schluss. «Der stark zerfallende Baumbestand stellt ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar», heisst es darin.

Grund für die «teilweise immensen Schädigungen» seien nebst dem Alter der Bäume auch die Trockenheit auf dem felsigen Untergrund und die Hitze der vergangenen Sommer, heisst es im Gutachten weiter. Bei mehreren Bäumen hat der Spezialist ausserdem Pilzerkrankungen festgestellt.

Bereits vor zwei Jahren gab es Überlegungen hinsichtlich eines Verjüngungsprojekts. «Bei Untersuchungen in diesem Frühling hat sich aber gezeigt, dass wir nichts mehr machen können», sagt Steck.

Fällung nach Ostern

Er nennt zwei theoretische Möglichkeiten für das weitere Vorgehen. Entweder, das Gebiet werde dauerhaft gesperrt und die Bäume ihrem Zerfall überlassen. «Das wäre zumindest ökologisch wertvoll. Möhlin würde aber ein wichtiges Naherholungsgebiet verlieren», so Steck. Oder, die andere Möglichkeit, «wir verjüngen den Baumbestand – und zwar radikal».

Für diese zweite Variante hat sich die Gemeinde entschieden. Rund 50 Buchen auf dem «Bürkli»-Felsen und darum herum sollen in den Tagen nach Ostern gefällt werden. Stehen bleiben werden lediglich zwei Eichen und eine Esche, die kaum Schäden aufweisen. «Mir wäre es auch lieber, wenn wir das nicht tun müssten. Das ‹Bürkli› ist für mich einer der schönsten Plätze überhaupt», sagt Steck. «Es tut weh, aber es geht nicht anders.» Der Verein Natur- und Vogelschutz Möhlin sei über das Vorgehen bereits informiert.

Eichen sollen Lücken füllen

In den kommenden Tagen soll die Holzschlag-Bewilligung beim Kanton eingeholt werden. Diese scheint Formsache. Kreisförster Nils Osterwalder hat sich die Situation am Dienstag ebenfalls angeschaut. «Für einen Erhalt der Buchen sehe ich keine Chance», sagt er. «Nun geht es darum, sich um eine Verjüngung zu kümmern.»

Die Idee ist es, die Fläche mit rund zwei Dutzend mehrjährigen Eichen zu bepflanzen. Die Räumung könne wohl kostendeckend durchgeführt werden, sagt Steck. Für die Bepflanzung und leichte Umgestaltung des Geländes rechnet er mit Kosten von rund 30 000 Franken.

Schon ab Mai soll das «Bürkli» wieder zugänglich sein. Die jungen Eichen sind zwischen drei und fünf Metern hoch. «Der Charakter des Platzes wird sich völlig ändern», sagt Steck. Aber: Er ist zuversichtlich, dass daraus wieder eine Idylle werden kann.