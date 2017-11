Im Rhein sind tausende Fische unterwegs, die einen Peilsender tragen. Seit dem Frühjahr überwacht das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mittels eines elektronischen Monitorings das Wanderverhalten von Barben, Rotaugen und anderen Arten an den Kraftwerken am Hochrhein.

Für spezifische Resultate sei es derzeit noch zu früh, sagt Projektleiter Lukas Bammatter vom Bafu. «Es sind enorme Datenmengen, die geliefert werden und erst ausgewertet werden müssen.» Aber: Interessante Tendenzen lassen sich aus den bisher gesammelten Daten durchaus schon herauslesen.

So benötigen die wanderungswilligen Fische häufig mehrere Anläufe, bevor sie tatsächlich eine Fischaufstiegshilfe passieren. «Sie gehen ein paar Becken rauf und dann wieder runter», sagt Bammatter. Teilweise wechseln die Fische auch die Uferseite für den Aufstieg und überwinden das Kraftwerk auf deutscher statt auf Schweizer Seite – oder umgekehrt.

Sanierte Anlagen mit Vorteilen

Grosse Unterschiede gibt es ausserdem bei der Anzahl Fische, die überhaupt eine Aufstiegsanlage passieren. Das zeigen die Resultate einer Fischzählung, die von April 2016 bis März 2017 an den Hochrhein-Kraftwerken durchgeführt wurde. Über 49 000 Fische nutzten in diesem Zeitraum die Aufstiegshilfen beim Kraftwerk in Rheinfelden, immerhin knapp 25 000 waren es beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt.

Dagegen sind die Zahlen der anderen Kraftwerke im Fricktaler Rheinabschnitt fast schon verschwindend klein: In Bad Säckingen und Laufenburg waren es jeweils keine 5000 Fische. Auch die Anzahl Arten war in Rheinfelden und Ryburg-Schwörstadt deutlich höher als in Bad Säckingen und Laufenburg.

Der Grund für die grossen Unterschiede liegt in der Art der Aufstiegshilfen. «Die Anlagen bei den Kraftwerken Rheinfelden und Ryburg-Schwörstadt sind saniert und entsprechen dem heutigen Stand der Technik», sagt Lukas Bammatter. Beide Kraftwerke verfügen einerseits über einen Schlitzpass. Das ist eine technische Aufstiegshilfe. Sie besteht aus aneinandergereihten Becken, die mit Öffnungen oder Schlitzen miteinander verbunden sind. Diese durchschwimmen die Fische und überwinden so die Höhendifferenz der Staustufe Becken für Becken.

Andererseits gibt es bei den beiden Kraftwerken Umgehungsgewässer, eine naturnahe Aufstiegshilfe. Diese sind wie ein Fluss gestaltet mit unregelmässigen Steinen, überströmten Kiesbänken und buchtigem Ufer. «Das Umgehungsgewässer in Rheinfelden etwa wird von vielen Fischen sowohl als Aufstieg als auch als zwischenzeitlicher Lebensraum genutzt, gerade von kleineren Arten», erklärt Bammatter.

Nicht alle Arten schaffen es

Die Fischzählungen machen den Vorteil der modernen Anlagen deutlich: Mehr Fische und vor allem auch mehr Arten von Fischen nutzen sie – ein Dämpfer ist, dass auch die Schwarzmeergrundel über die Umgehungsgewässer die Kraftwerke zu überwinden scheint. Die Zählungen machen aber auch deutlich: Die alten Anlagen, sogenannte Fischtreppen, wie sie noch bei den Kraftwerken Bad Säckingen und Laufenburg bestehen, sind für viele Fische eine Sackgasse.

«Die Fischzählungen zeigen, dass diese Anlagen nur selektiv funktionieren», sagt Bammatter. Das heisst, dass nur gewissen Altersstadien und Arten der Aufstieg gelingt. «Gerade für schwimmschwache Arten dagegen sind die Strömungsgeschwindigkeiten und Niveau-Unterschiede zwischen den Becken zu hoch», erklärt Bammatter. «Diese Arten haben deshalb kaum eine Chance, die Kraftwerkstufe zu überwinden.»

Ziel ist es deshalb, die alten Anlagen so schnell wie möglich zu sanieren. Dies im Rahmen des Projekts «Sanierung Fischgängigkeit» des Bundes. Das 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Inhaber von Wasserkraftanlagen dazu, ökologische Beeinträchtigungen bis 2030 zu beseitigen. Zu diesen gehört auch die Beeinträchtigung der Fischwanderung.

In den nächsten Jahren saniert

Die Sanierungen der Anlagen am Rhein sollen dabei prioritär umgesetzt werden, weil hier viele Fische und Arten betroffen sind. Beim Bund wird derzeit die Vorgehensweise definiert. «Sobald eine Rückmeldung erfolgt, werden die Kraftwerksbetreiber aktiv», heisst es bei der Energiedienst AG. Bei der Planung der Sanierung sollen erste Erkenntnisse aus dem elektronischen Monitoring am Hochrhein berücksichtigt werden. Das Monitoring ist auf zwei Jahre ausgelegt. «Wir erhoffen uns davon umfassende Erkenntnisse, wie die verschiedenen Arten die Fischaufstiege nutzen», sagt Bammatter. Ziel ist es, die gemäss Gesetz sanierungspflichtigen oder neu zu bauenden Fischwanderhilfen in den Kraftwerken deutlich zu verbessern. «Wir wollen die richtigen Schlüsse ziehen – etwa, was die Positionierung des Einstiegs in den Fischaufstieg angeht.»