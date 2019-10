«32 Jahre waren für mich genug»: Maximilian Reimann verpasst Wiederwahl in Nationalrat

Nach 32 Jahren geht die Bundesbern-Ära von Maximilian Reimann zu Ende. Enttäuscht darüber ist der 77-jährige SVP-Politiker aus Gipf-Oberfrick jedoch nicht. Als Zugpferd des Teams 65+ sei seine Ausgangsposition eine «Win-win-Situation» gewesen, sagt er. Im Fall seiner Wiederwahl hätten die Aargauer Senioren die Gewissheit gehabt, für weitere vier Jahre durch «einen motivierten Jahrgänger» in Bern vertreten zu werden.

Würde es für die Wahl nicht reichen, «dann hätte ich meine volle zeitliche Freiheit zurück», so Reimann. «Immerhin ist ein Mandat in Bern plus Europarat ein Zwei-Drittel-Pensum und ich stecke doch bereits im vorgerückten 77. Altersjahr», schiebt er nach.

