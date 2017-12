Drei Faktoren sind es gewesen, die zu der aussergewöhnlichen hohen Anzahl von 28 erlegten Wildschweinen innerhalb einiger Stunden in den Jagdrevieren Rheinfelden West und Olsberg Nord geführt haben (die AZ berichtete). «Optimales Wetter, eine super Organisation und gute Jagdhunde», zählt sie Jagdaufseher Daniel Gerber auf.

Damit wurden an einem Tag in den beiden Jagdrevieren zwei Wildschweine mehr erlegt als in der kompletten letzten Jagdsaison. «Ein solche Anzahl an einem Tag ist sehr aussergewöhnlich», sagt Gerber. Sie dürfte sogar kantonsweit einzigartig sein.

Ist diese hohe Abschusszahl ein Anzeichen dafür, dass die Schwarzkittel-Population auch in anderen Fricktaler Jagdrevieren zugenommen hat? Fritz Ledermann, Jagdaufseher im Revier Sulz-Laufenburg, kann dies bejahen. «Bereits jetzt haben wir an die 20 Schwarzkittel geschossen. So viele wie in der gesamten letzten Saison.»

Erst am Sonntagmorgen konnte er beobachten, wie eine Rotte von rund zehn Wildschweinen einen Acker in Ittenthal umpflügte. «Jetzt, wenn der Boden feucht ist, kommen sie aus dem Wald auf die Felder und sind auf der Suche nach Eiweissbomben wie Emmerlingen», sagt Ledermann.

Die Jagdgesellschaft wird sich nun auf die Lauer legen, um weitere Verwüstungen zu verhindern. Ziel ist es, möglichst noch vor der bald anstehenden Paarungszeit einige erwachsene Tiere zu erlegen. «Gelingt uns dies, hat das einen grossen Einfluss auf die Populationsgrösse im nächsten Jahr», weiss Ledermann.

Wildschweine gingen in Aarau im September in die Video-Falle: