Malheur auf der A3-Ausfahrt Rheinfelden-Ost heute am frühen Morgen: Ein Sattelzug hat kurz nach 7 Uhr einen Teil seiner Ladung verloren. «Zahlreiche Kisten Bier landeten auf der Fahrbahn anstelle beim Kunden», schrieb die Kantonspolizei Aargau wenig später auf Twitter. Die Bierflaschen waren nämlich voll vor dem Missgeschick: Der Duft von Bier lag während der Aufräumarbeiten in der Luft, wie ein TeleM1-Reporter berichtet.

270 Harasse mit den vollen Bierflaschen waren auf der Ladefläche gestapelt. Der Fahrer, ein 38-jähriger Franzose, sollte die Ladung zur Brauerei Feldschlösschen Rheinfelden bringen.

In der engen Ausfahrt geriet die «ungenügend gesicherte Ladung» allerdings in Bewegung, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung am frühen Nachmittag schreibt. Die Plane, welche über dem Sattelanhänger gespannt war, gab der Belastung nach.

Zahlreiche Harasse fielen vom Anhänger. Kisten und Bierflaschen, die barsten, verteilten sich auf der Fahrbahn. Rund 6500 Flaschen gingen zu Bruch, wie Feldschlösschen gegenüber Tele M1 bestätigte – insgesamt 2000 Liter.