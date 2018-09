Es war eine kaum fassbare Tat: Am 4. November 2015 tötet ein damals 40-jähriger Afghane seine 30-jährige Ehefrau in Gipf-Oberfrick auf brutale Weise. In der Familienwohnung würgt er sie, schlägt mit der Faust auf sie ein und sticht mit einem Rüstmesser immer wieder zu. Die Frau flüchtet in den Garten, der Mann folgt ihr, es kommt zum Kampf, er sticht weiter auf sie ein. Insgesamt 56 Mal. Die Ehefrau, Mutter von drei halbwüchsigen Kindern, verblutet. Der Ehemann lässt sich am Tatort widerstandslos festnehmen, schweigt jedoch zur Tat. Die Familie kam im Frühjahr 2011 in die Schweiz und lebte seit November 2011 in einem Zweifamilienhaus in Gipf-Oberfrick. Ihr Asylgesuch wurde 2013 zwar abgelehnt, die fünfköpfige Familie konnte jedoch als «Vorläufig Aufgenommene» in der Schweiz bleiben.

Das Bezirksgericht Laufenburg verurteilte den Ehemann im Oktober 2017 wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Den drei Kindern, ein Mädchen und zwei Jungen, zur Tatzeit zwischen 7 und 13 Jahre alt, sprach das Gericht eine Genugtuung von je 50 000 Franken zu. Die Kinder, die nach der Tat fünf Monate lang notfallmässig im Kinderheim Brugg untergebracht waren, leben seit März 2016 in einer sozial- und heilpädagogischen Einrichtung im Kanton Solothurn. Der Ehemann, der von der Tochter in der Einvernahme als oft sehr wütend, eifersüchtig und tätlich beschrieben wurde, zog das Urteil ans Obergericht weiter. Er bestritt nicht die Tat, sondern den Vorwurf des Mordes. Stattdessen sei er wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren zu verurteilen. Die übrigen Punkte des Urteils, darunter die Genugtuungszahlung an die drei Kinder, zog er nicht weiter; sie sind in Rechtskraft erwachsen. Schriftliche Verhandlung Das Urteil des Obergerichts liegt inzwischen vor, wie Nicole Payllier, Leiterin Kommunikation der Gerichte Kanton Aargau, auf Anfrage der AZ bestätigt. Das Verfahren wurde schriftlich geführt. Das Obergericht folgt demnach vollumfänglich den Beschlüssen der Vorinstanz und verurteilt den Afghanen ebenfalls wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Das Obergericht kann der Argumentation des Pflichtverteidigers, die für Mord vorausgesetzte besondere Skrupellosigkeit einer Tat liege hier nicht vor, nicht folgen. Der Beschuldigte sei äusserst brutal vorgegangen, halten die drei Richter unter dem Vorsitz von Oberrichter Ruedi Bürgi fest. «Sein Opfer muss sich demnach in einem minutenlangen Todeskampf befunden und dabei unvorstellbare Schmerzen erlitten sowie Ängste verspürt haben», heisst es in der schriftlichen Urteilsbegründung, die der AZ vorliegt. «Die konkreten Umstände der Tatausführung sprechen somit für eine äusserst brutale und grausame Handlungsweise des Beschuldigten», hält das Richterkollegium fest. «Diese ist als besonders abscheulich zu qualifizieren.» Die Verteidigung monierte auch, das Bezirksgericht sei zu Unrecht einfach der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt, wonach der Ehemann seine Tat geplant habe – er ging am Tatmorgen nicht zur Arbeit, weil er sich nach eigenen Angaben nicht gut fühlte – und so die Möglichkeit, die Tat sei im Affekt geschehen, negierte. Das Obergericht schliesst nicht aus, dass dem Ehemann am Tatmorgen wirklich unwohl war, schliesslich habe er den Arbeitsplatz, wo er eine Art Training als Küchengehilfe absolvierte, am Vortag wegen Kopfschmerzen vorzeitig verlassen. Und auch der Streit vor dem Haus, der der Tat voranging und von einer Zeugin beobachtet wurde, deute nicht daraufhin, dass der Ehemann die Tat bereits beim Aufstehen geplant habe.

