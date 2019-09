Am Sonntag, 13.30 Uhr, haben Kantonspolizisten einen Raser mit dem Lasermessgerät erfasst. Sein Tempo: 161 km/h. Unterwegs war er auf der Wegenstetterstrasse von Wegenstetten in Richtung Schupfart. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 80 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz bleibt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 76 km/h. Es handelt sich um eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln.

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung wegen des sogenannten Raserartikels (Art. 90, Absatz 3) eröffnet. Als Raserdelikt gilt eine Geschwindigkeitsüberschreitung ausserorts ab 60 km/h zu viel respektive Tempo 140 km/h.

Die Polizei hat das Motorrad sichergestellt und dem Lenker den Führerausweis vorläufig abgenommen. Wie in solchen Fällen üblich, wird sie ihn an die zuständige Administrativbehörde weiterreichen, sprich an das Strassenverkehrsamt in Schafisheim. Dieses wird über die Dauer des Führerscheinentzugs entscheiden.