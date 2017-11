Für die Helliker Stimmberechtigten geht es am kommenden Mittwoch um viel Geld. An der Gemeindeversammlung entscheiden sie über einen Kredit für die Sanierung der Turnhalle. 1,53 Millionen Franken soll diese kosten. Die Turnhalle ist in die Jahre gekommen. 1960 wurde sie gebaut und knapp 30 Jahre später erstmals renoviert. In diesem Zusammenhang wurde die Zivilschutzanlage in Betrieb genommen, die Bühne erweitert und die Küche installiert. Vor einigen Jahren erfolgte dann die Erneuerung einzelner Gebäudeteile – etwa der Fenster und WC-Anlagen. Nun aber scheint ein grösseres Projekt anzustehen.

Grenzwerte überschritten

«In den letzten Jahren wurde vermehrt der schlechte Zustand der Turnhalle bemängelt», schreibt der Gemeinderat in der Versammlungs-Botschaft. Bei der nun geplanten Sanierung sollen demnach «primär vorhandene Mängel behoben werden», heisst es weiter. So gibt es undichte Stellen im Dach, der Boden ist abgenutzt und teilweise beschädigt, die Beleuchtung ungenügend und in der Fassade gibt es Risse. Ausserdem muss auch die Holzschnitzelheizung nachgerüstet werden.

Im Frühjahr hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt eine Emmissions-Messung durchgeführt. Diese zeigen, dass die Grenzwerte für Feststoffe und Kohlenmonoxid nicht eingehalten werden. «Selbst nach erfolgter Anlagewartung bleibt der Kohlenmonoxid-Grenzwert deutlich überschritten», schreibt der Gemeinderat.

Die Heizung müsse daher mit einem Elektrofilter nachgerüstet und die Steuerungs- und Regeltechnik der gesamten Heizungsanlage – also Turnhalle und Verwaltung – erneuert werden. «Ein Sanierungsvorschlag ist auszuarbeiten und entsprechend Bestandteil des Verpflichtungskredits», heisst es in der Botschaft.

Die Bauarbeiten sollen schon im kommenden Jahr gestartet werden. Zu gegebenem Zeitpunkt würden die Projektunterlagen zur Einsichtnahme aufgelegt werden. «Vorgesehen ist, dass die Sanierung in mehreren Etappen erfolgt», schreibt der Gemeinderat. Dazu sollen die Schulferien «optimal genutzt werden, damit die Beeinträchtigungen für den Hallenbetrieb minimiert werden können.» (nbo)

Gemeindeversammlung: Freitag, 24. November, 20 Uhr, im Mehrzweckraum Hellikon.