Ungewisse Zukunft

Eine Lösung zeichnete sich rasch ab: Die Sektion konnte in Wallbach ein geeignetes Grundstück erwerben – doch Gemeinde und Kanton verweigerten im letzten Moment die Einwilligung. «Wir wurden auf dem falschen Fuss erwischt und mussten mit der Suche wieder von vorne anfangen», so Benz. Als am Pfingstmontag 1965 das letzte Flugzeug im Sisslerfeld abhob, war unklar, ob es jemals wieder im Fricktal würde landen können. Die Motor- und Segelflugzeuge mussten unter anderem im Birrfeld untergebracht werden.

Schliesslich aber fand man auf dem Hochplateau «Tägertli» zwischen Schupfart und Wegenstetten ein geeignetes Stück Land. Wobei: Ein Stück Land trifft es nicht ganz. Über 300 Hausbesuche und Verhandlungen waren nötig, bis insgesamt 124 Kauf- oder Pachtverträge mit den Grundeigentümern abgeschlossen waren. «Die Güterregulierung gab es damals noch nicht», sagt Benz mit einem Lachen.

Viel Herzblut und Leidenschaft

Von nun an ging es rasch vorwärts mit dem neuen Flugplatz. Innerhalb weniger Monate erstellte die Sektion eine Graspiste sowie – verbunden mit unzähligen Frondienststunden der Mitglieder – einen Hangar. Die Eröffnung fand im Juni 1967 statt; 1969 folgte das Flugplatzrestaurant. «Das Herzblut und die Leidenschaft waren unglaublich», sagt Hans Benz. «Ohne das wäre es nicht möglich gewesen.»

Nun feiert die Sektion, heute Regionalverband genannt, am 30. Juni und 1. Juli mit einem grossen Flugtag das 50-Jahre-Jubiläum des Flugplatzes – eigentlich ein Jahr zu spät. Das aber mit gutem Grund: Die Infrastruktur auf dem Flugplatz wird erneuert. Der Flugplatz soll auch für die Zukunft gut gerüstet sein.