Bestürzung in Wohlen

In Wohlen machten schnell Gerüchte die Runde, beim in den Bodensee abgestürzten Piloten handle es sich um den Unternehmer Urs Käppeli. Am frühen Dienstagabend wurden diese Gerüchte zur Gewissheit. Die Bestürzung ist bei all jenen Personen gross, die den 74-jährigen näher gekannt haben. Und davon gibt es viele. Urs Käppeli war in Wohlen bestens bekannt. Nicht nur wegen seinen unternehmerischen Aktivitäten, sondern vor allem auch wegen seinem Engagement in politischen Ämtern und Vereinen.

Käppeli führte die Firma A. Käppelis Söhne AG, vorerst zusammen mit seinem Cousin Max Käppeli, der sie zu seinem Tod im Oktober 1995 Präsident des Verwaltungsrates leitete. Die Firma, die als Strassenbauunternehmen bekannt geworden war, sich mit der Zeit aber immer stärker auch Hochbau engagierte, wurde ab 1995 von Urs Käppeli alleine geführt. 2007, sieben Jahre nach dem 100-Jahr-Jubiläum, wurde das Unternehmen an die Notter-Gruppe verkauft im Sinne einer Nachfolgeregelung.

Engagement für Öffentlichkeit

Urs Käppeli blieb aber unternehmerisch tätig. Bis zu seinem Tod war er VR-Präsident der Auto Käppeli AG in Wohlen, die er in den 90er-Jahren gegründet hatte und war auch in verschiedenen weiteren Firmen aktiv. Urs Käppeli engagierte sich in Wohlen über Jahre in der Öffentlichkeit. Von 1982 bis 2001 war er Mitglied der Schulpflege, ab 1994 deren Präsident. Er war sehr engagiert, schaute für seine Schule und verstand es, wichtige Anliegen durch- und umzusetzen. Mehrmals war er auch Mitglied von Baukommissionen für die Erweiterung der Infrastruktur der stetig wachsenden Schule und konnte dort seine grosse Erfahrung als Unternehmer einbringen.