Zwei Dörfer, zwei Landesteile: Bundesrätin Doris Leuthard und Bundeskanzler Walter Thurnherr, beide aus dem Freiamt, beide CVP, hatten gestern je ein Heimspiel. Leuthard hielt in Villmergen ihre Ansprache zum 1. August, Thurnherr in seinem Heimatort Diepoldsau SG.

Spätestens 2019 ist Schluss in der Landesregierung, wie Leuthard längst angekündigt hat. War die Rede gestern also ihre letzte zum Bundesfeiertag als Bundesrätin? Auf diese Frage antwortete die Magistratin am Rande ihrer Rede mit dem ihr eigenen breiten Lachen: Sie wisse nicht, wo und ob sie in einem Jahr eine Ansprache halten werde. «Das entscheidet sich wie immer an Ostern.»

Bundeskanzler Walter Thurnherr, der in den Medien immer wieder als möglicher Nachfolger von Doris Leuthard gehandelt wird, zeigte in seiner Rede in Diepoldsau, dass er die Qualitäten für ein Bundesrats-Amt mitbringt. Wird möglicherweise also eine Freiämterin von einem Freiämter im Bundesrat ersetzt, wenn Leuthard einst zurücktritt? Ein Bundeskanzler als Bundesrat – das gab es bisher allerdings noch nie.