Übermüdet und auf Drogen: Neulenker überschlägt sich mit Auto

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag kurz nach fünf Uhr auf der Luzernerstrasse in Muri. In einem Toyota Celica fuhr der 18-jährige Schweizer von Benzenschwil kommend in Richtung Zentrum. Im Gewerbegebiet eingangs Muri verlor er die Herrschaft über den Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er die Böschung hinab und überschlug sich dabei. Mit Totalschaden blieb der Wagen auf dem Dach liegen.