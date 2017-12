Kurz nach 2 Uhr, in der Nacht auf Sonntag, wollte eine Patrouille der Regionalpolizei Aargau Süd einen schwarzen Citroen in Reinach kontrollieren. Anstatt die Fahrt zu verlangsamen, beschleunigte der Fahrer massiv und flüchtete in Richtung Oberkulm.

Die Polizeipatrouille nahm sofort die Verfolgung auf. Nach einer Rechtskurve auf der Hauptstrasse in Zetzwil verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Auto und kam links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Gebäudefassade. Das Autowrack wurde zurück auf die Strasse geschleudert. Der Lenker, ein 40-jähriger Schweizer, konnte anschliessend angehalten werden.



Betrachte man das Trümmerfeld, welches sich an der Unfallstelle auf über 70 Meter erstreckte, grenz es an ein «Weihnachtswunder», dass weder der Flüchtende, noch unbeteiligte Personen verletzt wurden, schreibt die Aargauer Kantonspolizei.



Während den Aufräumarbeiten musste die Hauptstrasse während mehreren Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehre leiteten den Verkehr grossräumig um.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen/Kulm eröffnete ein Verfahren und orderte eine Blut- und Urinprobe beim Autofahrer an. Den Führerscheint musste er gleich an Ort und Stelle abgeben.





Aktuelle Polizeibilder vom Dezember 2017