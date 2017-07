Gezogen wird der Anhänger von einem schönen alten Bührer-Traktor. Er gehört einem jungen Landwirt aus der Region, der auch auf dem Fahrerbock sitzt. Alte Maschinen faszinieren den 35-Jährigen, er ist Mitglied eines Freiämter Vereins, der sich der Restauration von Oldtimer-Traktoren verschrieben hat. Er ist technisch sehr versiert, im Umgang mit solchen Fahrzeugen geübt. Kürzlich sagte er in einem az-Artikel zu diesem Thema: «Für mich ist das Restaurieren fast am spannendsten. Etwas, das nicht mehr funktioniert mit Originalteilen wieder zum Laufen zu bringen, fasziniert mich.» In seinem Bekanntenkreis gilt er als seriöser Typ, der sich immer gut überlegt, was er tut. Nebst der Arbeit auf seinem Hof ist er Mitglied eines Verwaltungsrats.

Ein Opfer in kritischem Zustand

Doch an diesem Samstagabend, als er die rollende Festgemeinschaft nach dem Grill-Halt auf der steilen Hochwachtstrasse von Fischbach-Göslikon her hinab nach Wohlen fährt, bleibt ihm nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken: Das Gespann nimmt bei 18 Prozent Gefälle schnell Fahrt auf – zu schnell. Der Fahrer versucht verzweifelt, das Gefährt zu bremsen, das zeigen die schwarzen Bremsspuren der zwei Traktorräder. Der Anhänger älteren Jahrgangs hätte zwar eine Feststellbremse, doch diese wird entweder nicht wie üblich manuell von einem mitlaufenden Helfer bedient, spricht wegen Überalterung nicht an oder wirkt zu wenig stark.