Sprayer verunstalten verschiedene Objekte – die Polizei sucht nun Zeugen

Die Schmierereien in verschiedenen Sprayfarben verunstalten mehrere Fassaden beim Kindergarten am Schulweg in Dintikon. Die gleiche Handschrift tragen auch Sprayereien am Clubhaus der örtlichen Modellfluggruppe sowie an der Mauer einer Privatliegenschaft. Zudem versprayten die Vandalen wahllos Tafeln, Spielgeräte und andere Objekte.

Die unbekannte Täterschaft – mutmasslich Jugendliche – muss in der Nacht auf Donnerstag aktiv gewesen sein. Die für die Ermittlungen zuständige Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55) sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise entgegen.

Die aktuellen Polizeibilder: