Nach dem Urteil des Bundesgerichts im Fall Dubler ist klar: Das Obergericht muss den ehemaligen Wohler Gemeindeammann freisprechen (die az berichtete). Für viele ist dies überraschend, nachdem Dubler vom Bezirksgericht Zurzach und vom Obergericht wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt worden war.

Martin Killias, Strafrechtsprofessor und SP-Politiker aus Lenzburg, hielt einen Schuldspruch vor Bundesgericht von Anfang an für fraglich. «Eine Verurteilung wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung, oder allenfalls Veruntreuung war für mich höchst ungewiss, um nicht zu sagen unwahrscheinlich.» Dies aufgrund von anderen Bundesgerichtsurteilen, bei denen Exekutivmitglieder wegen ähnlicher Praktiken als nicht schuldig befunden wurden. «Es gab zum Beispiel den Fall eines Lausanner Stadtrats, der in den 90er-Jahren Verwaltungsratshonorare nicht in die Stadtkasse ablieferte und vor Bundesgericht freigesprochen wurde.»

Strafrechtlich nicht relevant

Es komme immer wieder vor, dass Reglemente nicht eingehalten oder Pflichten verletzt würden, ohne dass dies strafrechtlich relevant sei, macht Killias deutlich. «Ein anderes Thema ist natürlich die moralische oder politische Beurteilung – in meinen Augen ist ein solches Verhalten für einen Politiker nicht akzeptabel.»