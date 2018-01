Patient Lulzim Zeka kam am Dienstag vergeblich in die Arztpraxis von Ingo Malm. Er wollte ein Unfallprotokoll in die Praxis bringen. «Aber es ist zu, ohne dass eine neue Adresse angegeben wäre», sagte er gegenüber «TeleM1». «Ich weiss nicht, was da los ist.» Er finde das nicht in Ordnung.

Er ist nicht der einzige. Viele Patienten wenden sich in ihrer Not an die Gemeinde. 30 Anrufe seien bis am Montagabend auf der Kanzlei in Berikon eingegangen. Gemeindeammann Stefan Bossard: «Für Leute, die ihre Patientenakten brauchen oder solche, die dringend einen Behandlungstermin suchen, ist es im Moment sehr schwierig.»