Nur in T-Shirt und Jeans bekleidet verliess Erminio Alberti seinen Wohnort in Boswil zu Fuss in unbekannter Richtung. Seine Brille liess er zurück, obwohl er darauf angewiesen ist. Sämtliche Abklärungen und Suchmassnahmen nach dem Vermissten sind bisher erfolglos geblieben. Es bestehen Hinweise auf Suizidabsichten.

Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) in Verbindung zu setzen.

