Am Mittwoch, um 5.50 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Zürichstrasse in

Merenschwand in Richtung Obfelden. Ein Autofahrer überholte ihn im Bereich der Bushaltestelle "Unterdorf". Der 49-Jährige stürzte und fiel auf das Trottoir. Ein entgegenkommender Lastwagenchauffeur bemerkte den verletzten Fahrradfahrer und leistete ihm Hilfe.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Fahrradfahrer begab sich ins Spital. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Unklar ist, ob es zwischen dem Velofahrer und dem dunklen Kleinwagen, der den 49-Jährigen überholte, zu einer Kollision kam. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062'886'88'88) sucht Personen, die zum Unfall Angaben machen können sowie den Fahrer des besagten Kleinwagens. Zur Klärung der genauen Umstände eröffnete die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Untersuchung. (az/kob)

Aktuelle Polizeibilder Oktober