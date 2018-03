Die Trennung ihrer Eltern beschäftigt Anna* noch immer. Ihre Mutter, die in Mexiko lebt, und ihr Vater, ein Aargauer, kämpfen um das Sorgerecht für die heute Zwölfjährige. Der «Fall Anna» beschäftigte 2015 die ganze Schweiz.

Vor zwei Wochen ist der Vater mit Anna aus Mexiko geflüchtet, wie «Schweiz aktuell» berichtet. Die beiden leben in einer Vierzimmer-Wohnung im Kanton St. Gallen. Anna sagt: «Ich will hier bleiben, ich will hier zur Schule und bei meiner Schweizer Familie sein.» In Mexiko habe sie Angst.

In ihrer Heimat in Mexiko tobt ein Drogenkrieg. «In den letzten Monaten wurde es immer schlimmer», sagt Vater Beni Hess. «Am Schluss war es eine Flucht.»

Rückblende: Im Mai 2015 berichtete die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens über die Bremgarter Grossmutter Martina Hess, die mit ihrer Enkelin untergetaucht war, um das Mädchen vor den Behörden zu verstecken.

Der Grund: Die damals neunjährige Anna sollte nach Mexiko zu ihrer Mutter zurückgeführt werden. Die in Mexiko geborene Tochter einer Einheimischen und des Bremgarters Beni Hess hatte nach der Trennung der Eltern bei der Mutter in Zentralamerika gelebt.

Später nahm der Vater seine Tochter Anna für einen Ferienaufenthalt in die Schweiz – und behielt sie bei sich. Die Obhut war zwar der Mutter zugesprochen worden, Beni Hess betonte aber, die Tochter selbst wolle nicht zurück. Die Familie war in Mexiko mittels Schutzgelderpressungen bedroht worden.

Schliesslich wurden Martina Hess und Anna nach einigen Tagen Flucht in Südfrankreich verhaftet und in die Schweiz zurückgebracht. Die Frage der Rückführung kam bis vors Bundesgericht. Zuletzt scheiterten mehrere Vermittlungsversuche zwischen den Eltern und das Aargauer Obergericht entschied, Anna müsse zurückgeführt werden. Nachdem sich das Kind von Vater und Klassenkameraden verabschiedet hatte, flog es mit seiner Mutter nach Mexiko.