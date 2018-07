Zur Kollision kam es um 18.20 Uhr auf der Bremgarterstrasse zwischen Merenschwand und Birri. Ein weisser VW Sharan kreuzte ausserorts im Gebiet Unterrüti einen silbergrauen Renault. Dabei streiften sich die Autos mit den Spiegeln, wie die Kapo Aargau mitteilt.

Der VW-Fahrer hielt mit beschädigtem Spiegel an, während der Renault-Lenker in Richtung Merenschwand weiterfuhr, an dessen Auto nun der linke Aussenspiegel fehlt.

Die Kantonspolizei (056 619 79 79) sucht den Renault-Fahrer und Augenzeugen. Es könnte sich um einen Lieferwagen des Typs Renault Master gehandelt haben. (mwa)

Aktuelle Polizeibilder: