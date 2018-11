Fahndungserfolg am Bahnhof Wohlen: Die Regionalpolizei hat am Dienstagabend einen 19-jährigen Schweizer verhaftet. Ein Hinweis führte zur Festnahme, die sich kurz vor 22 Uhr ereignete. Der Verhaftete wird dringend verdächtigt, am 24. Oktober in Boswil einen 22-jährigen Bekannten mit dem Messer verletzt zu haben. Nach der Tat war er untergetaucht.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung eröffnet. Sie wird beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Die Details zur Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, heisst es in einer Mitteilung.