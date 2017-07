Betroffen war hingegen das obere Freiamt. Die Kantonspolizei Aargau schreibt am Dienstagmorgen 80 Meldungen von Wasser in Kellern, Garagen und Häusern, die bei der kantonalen Notrufzentrale am Vorabend bis 22 Uhr eingegangen seien. 10 Feuerwehren hätten im Einsatz gestanden. Vereinzelt waren auch Gemeinden im Wynental und im Bezirk Zofingen betroffen.

Meldungen über Verletzte oder ausserordentlich grosse Schäden würden der Kantonspolizei Aargau nicht vorliegen.

In Muri wurden 54,5 Millimeter Niederschlag bzw. 54,5 Liter pro Quadratmeter gemessen, wie SRF Meteo mitteilt. Zum Vergleich: In Zofingen waren es am Samstagnachmittag 100 Liter pro Quadratmeter gewesen. (sda/jk)