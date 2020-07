Motorradfahrer prallt in Kutsche – zwei Personen verletzt, eine davon schwer

Am Dienstag, kurz nach 20.30 Uhr, knallte es auf der Seengerstrasse in Sarmenstorf: Ein 54-jähriger Schweizer war mit seinem Suzuki-Motorrad dorfauswärts unterwegs, als er in einer Linkskurve aus noch nicht geklärten Gründen in das Heck einer fahrenden Kutsche fuhr. Darin sassen zwei Personen, ein 46-jähriger Deutscher sowie eine 45-jährige Frau, die beide von der Kutsche fielen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der Motorradfahrer zog sich bei der heftigen Kollision schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Auch die 45-jährige Frau, die in der Kutsche mitfuhr, wurde verletzt. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.