«Eines Morgens bin ich aufgewacht und erinnerte mich an eine Speise, die ich als Kind immer in den Familienferien in Tirol gegessen hatte: ein saftiges Stück Fleisch mit Kräuterbutter auf einem Bett von saisonalem Gemüse und Strohkartoffeln, serviert in einer hölzernen Garette.» Die «Fuhre Mist» war geboren und wurde für Lämmli und sein neues Restaurant zum Verkaufsschlager.

«Mist» in drei Varianten

Auch in der Sendung «Mini Beiz, dini Beiz», die morgen Abend um 18.15 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird, serviert Lämmli den Testessern seine Hausspezialität, die man in drei Fleischvarianten (Schweinssteak, Rinds-Ribeye oder Pouletbrust), mit Fisch oder auch vegetarisch (grilliertes und eingelegtes Gemüse) haben kann.

Ob sich Lämmli und sein Team mit einer «Fuhre Mist» gegen die Konkurrenz aus Würenlos, Würenlingen, Ennetbaden und Fisibach behaupten kann (siehe Artikel rechts) wird sich nach der letzten Sendung der Staffel am Freitag entscheiden. Für «Maiengrün»-Stammgast Renee Müller ist ihre Lieblingsbeiz auf jeden Fall die Siegerin, denn für sie gibt es mehr als einen Grund, immer wieder bei Roland Lämmli einzukehren: «Ich habe da immer nur gut gegessen. Man fühlt sich wirklich wie in einer Oase, mitten in der Natur. Mir kommt es jedes Mal vor wie kleine Ferien.»

Auch Müller bestellt immer gerne eine «Fuhre Mist», schwärmt aber auch vom übrigen Angebot: «Der Salat mit dieser sagenhaften Sauce ist ein Traum. Die Suppen sind auch zu empfehlen. Oh ja, und vor allem der Fisch – genial!»

Lämmli selbst ist stolz auf das, was er zusammen mit seinen 16 Mitarbeitern aus dem «Maiengrün» gemacht hat: «Wir sind wirklich eine funktionierende Familie. Alle sind mit Herzblut dabei und leisten ihren Beitrag. Wir sind von einem Ausflugsrestaurant zu einem Speiserestaurant geworden für Familien und Geniesser.»

Dass Qualität und Preise stimmen, beweist ein Blick in Lämmlis Bestellungsbuch, das kaum noch Lücken hat. Nach der Sendung dürften die auch noch gefüllt sein.