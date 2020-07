Mann stirbt bei Hausbrand - das Feuer brach mitten in der Nacht aus

Das Löschwasser tropft am Morgen danach von den verkohlten Dachbalken auf den Boden. Überall bilden sich Pfützen im Hausinnern. Alles ist verrusst, die Fassade teilweise bis auf die Bachsteine weggeschmolzen. In der Luft liegt ein unangenehmer Geruch von verbranntem Holz. Bei der kleinen Treppe zur Haustüre hält einzig ein Gartenzwerg inmitten von Ziegelschutt noch halbwegs die Stellung. Auch der stille Zeuge des nächtlichen Brandes hat seine Spuren davongetragen.

Bis wenige Stunden zuvor war die Welt an der Unterdorfstrasse in Zufikon noch in Ordnung. Das tödliche Drama nimmt seinen Lauf kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Freitag. Um 3.18 Uhr geht bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Haus brenne.

Kurz darauf wird Zufikons Feuerwehrkommandant Marcel Hottinger aus dem Schlaf gerissen. Mit seiner Equipe stösst er zum Brandplatz, der Anfahrtsweg aus dem Feuerwehrdepot ist mit knapp 200 Metern sehr kurz.

Rund 90 Einsatzkräfte aus der Region im Einsatz

Den Einsatzkräften bietet sich bereits ein schlimmes Bild. Das Feuer hat sich innert weniger Minuten schon durch den Dachstock gefressen. «Das Haus stand bei unserer Ankunft schon in vollen Flammen und war sehr heiss», sagt Kommandant Marcel Hottinger.