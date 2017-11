Steuern steigen um 3 Prozent

Die bereits erwähnten Kanalisationsarbeiten sind finanziell der grösste Brocken, der zu stemmen sein wird. Das gesamte Kanalisationsnetz ist aber schon untersucht worden, sodass kaum noch böse Überraschungen warten sollten und der Kostenrahmen ziemlich genau abgeschätzt werden kann. Alle Leitungen des Dorfes sind in vier Zonen unterteilt worden, von denen in den nächsten vier Jahren jeweils eine saniert werden soll.

Für weitere 395'000 Franken sollen die Werkleitungen in der Gründlistrasse/Titlisstrasse im Bereich des neuen Werk- und Feuerwehrgebäudes «FeuerWerk» saniert und ausgebaut werden. Ausserdem beantragt der Gemeinderat 180'000 Franken für Neuerschliessung, Erweiterung und Erneuerung der Strassenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Und zwar an vier Orten: Sonnenrain (Wygärte) sowie im Grossächer (Büelisacker) sollen neu erschlossen und mit LED-Leuchten ausgestattet werden, während beim «FeuerWerk» sowie bei der Kindergartenstrasse, die sowieso gerade saniert wird, was Synergien bietet, die alten Leuchtstoffe durch LED ersetzt beziehungsweise die Beleuchtung erweitert werden soll.

Ausserdem sollen die Waltenschwilerinnen und Waltenschwiler über das Budget 2018 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 106 % beschliessen. Dieses Jahr bedeutet ein gleichbleibender Steuerfuss grundsätzlich eine Steuerfusserhöhung von 3 %, denn in einem Abtausch erhöht der Kanton seinen Steuerfuss um 3 %, dafür sollen die Gemeinden ihren senken. «In einer Umfrage haben von 176 Gemeinden jedoch 43 % angegeben, sie könnten ihren Steuerfuss nicht senken. Wir sind also in bester Gesellschaft», so Christen. Seine Erklärung wird er am 24. November gerne vorrechnen.