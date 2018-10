Ich sah die erste Episode des Bachelors und beschloss, dir, Clive, ab jetzt wöchentlich einen Brief zu schreiben. Schliesslich wird dich deine Auserwählte mit ins Freiamt begleiten, deshalb liegt es mir sehr am Herzen, dass sie die Richtige für dich ist. Die 20 Ladies könnten ja unterschiedlicher nicht sein und liegen dir bereits zu Füssen. Völlig verständlich. Bei Aussagen wie «sehr gut, cool, cool, schöni Ohrering», wie sie die Zürcherin Seda von dir zu hören bekam, würde wahrscheinlich jede Frau gleich schwach werden.

Aber welche von ihnen hat wirklich das Zeug dazu, die Frau an deiner Seite zu werden? Ist es Nageldesignerin Carolina, die sich mit ihren Tanzkünsten ein beeindrucktes «Uoppa!» und bereits die «First-Impression-Rose» einholte? Oder doch eher Nicole, das Pferdemädchen aus Bern, die laut eigener Aus-sage dein Leben vergolden könnte?

Egal, welche der Damen es wird, eines ist klar: In den ersten 48 Stunden flogen bereits die Fetzen und die Damen kennen keine Grenzen. Es flossen sogar Tränen. Es scheint, als gäbe es bereits eine Kandidatin, gegen die sich die anderen verbünden. Die rothaarige Fabienne ist für den Geschmack der Baarkeeperin Bellydah und der Influencerin Mia zu sehr von sich selbst überzeugt. Von diesen beiden kam das für mich unerwartet, wenn man bedenkt, dass Mia gleich beim ersten Treffen blank zog (diese Aktion erntete ebenfalls ein begeistertes «Uoppa!» von dir und schockierte Blicke der Kandidatinnen) und Bellydah sich in eigenen Rap-Songs in Unterwäsche in Szene setzte.

Bilder von der ersten Episode der siebten Staffel von «Der Bachelor»: