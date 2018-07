Anstand, Höflichkeit und Respekt in der Politik – das forderte Reto Spörli, Musiker und Studiobetreiber aus Wettingen, am Dienstag in einem Leserbrief. Spörli hielt darin fest, in den letzten Jahren sei eine drastische Verschärfung des politischen Diskurses festzustellen – «um nicht von einer Verrohung des Umgangs zu sprechen». Ins- besondere die SVP gehe ihre politischen Gegner sofort persönlich an, verunglimpfe und verhöhne sie.

Gerade Andreas Glarner eile «der Ruf eines Berufs-Provokateurs voraus, der dann aber sehr sensibel reagiert, wenn auf dem gleichen Niveau zurückgegeben wird», schrieb Spörli. Die SVP verhalte sich «jenseits von Respekt und Anstand und will sich beschweren, wenn sich das ein Grossteil der Bevölkerung und PolitikerInnen nicht mehr bieten lassen will?», hielt er fest. Reto Spörli zitierte im Leserbrief auch Sprichworte: «Man soll zuerst vor der eigenen Türe kehren» und «Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus».