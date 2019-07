Er dürfte nicht schlecht gestaunt haben, der Fischer. Am Sonntagabend entdeckte er im Hallwilersee bei Beinwil am See ein exotisches Tier. Er hat die Polizei alarmiert und glaubhaft geschildert, dass er ein etwa anderthalb Meter grosses Reptil beobachtet habe, das plötzlich an der Wasseroberfläche erschienen und nach einer schwimmenden jungen Ente geschnappt habe. Danach soll das Tier mitsamt der Beute weggeschwommen sein. Aufgrund der Beschreibung gehen Fachleute davon aus, dass es sich um einen Kaiman handeln könnte. Kaimane unterstehen dem Artenschutzübereinkommen. Wer sie als Haustier halten will, braucht eine Bewilligung. Der Veterinärdienst hat im Aargau nur eine solche Bewilligung erteilt. Die Polizei geht davon aus, dass der Kaiman im Hallwilersee wahrscheinlich aus illegaler Tierhaltung stammt und ausgesetzt worden war. Hinweise zur Herkunft und möglichen früheren Besitzern lägen aber noch keine vor. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Ausserdem bittet sie Personen, die verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit einer privaten Reptilienhaltung gemacht haben, sich zu melden.

Am Montagabend hat die Polizei auf Veranlassung des Veterinärdienstes sowie der Jagdverwaltung das Seeufer zwischen Mosen und Beinwil am See nach dem Tier abgesucht. Ohne Erfolg. Der Kaiman zeigte sich nicht mehr. Weitere Suchmassnahmen würden aktuell geprüft. Da die Suche schwierig sei, bittet die Kantonspolizei um Wachsamkeit. Wer im Hallwilersee ein solches Tier sehen sollte, wird gebeten, sich sofort über den Notruf 117 zu melden.

Lesen Sie ausserdem: Fischer sichtet Kaiman im Hallwilersee – nun sucht die Polizei das Reptil