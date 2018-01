Die 4000-Seelen-Gemeinde Sins wird bei chinesischen Reisegruppen immer beliebter. In den letzten sechs Jahren haben tausende Chinesen in einem der zwei dort ansässigen Hotels übernachtet, meistens, um von dort aus Luzern zu besichtigen. Bis dahin sind es gerade mal 20 Minuten Fahrt. Dazu kommt, dass die Übernachtungen in Sins deutlich günstiger sind als in der Stadt am Vierwaldstättersee.

Weil die asiatischen Reisegruppen fast die Hälfte des Umsatzes ausmachen, hat man sich im Hotel Arcade bei der wichtigsten Mahlzeit des Tages auf die Gäste eingestellt. Es gäbe das traditionelle Frühstück, aber auch Suppen und Eier — Speisen, die besonders beliebt bei den chinesischen Gästen seien, erklärt Hotel-Manager Reto Gaudenzi gegenüber Tele M1.

Da ein Grossteil der chinesischen Touristen weder Deutsch noch Englisch sprechen kann, hat das Hotel vor Kurzem zwei taiwanesische Praktikanten engagiert, die als Dolmetscher bereit stehen.