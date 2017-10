Entweder gibt es in Berlin also eine Gruppe Französinnen, die genau so aussehen wie meine Freundinnen, meine Cousine aus Mexiko und ich, die in einem Lokal feiern, das genau so eingerichtet ist wie ein Club in Zürich – oder es handelt sich um eine Kopie. Dieser Verdacht verstärkt sich beim Versuch, die Profile anzuschauen: Keine von uns kann die Profile ansehen. Unsere Doppelgängerinnen haben uns alle blockiert. Ziemlich unfreundlich, wenn man bedenkt, dass sie nur dank uns existieren. Ich würde zu gerne wissen, was mein zweites Ich so treibt, wenn sie nicht gerade meine Bilder klaut. Mit dem Profil eines unbeteiligten Freundes verschaffen wir uns dann doch noch Einblick in das Leben unserer digitalen französischen Klone.