Ein Grieche fuhr mit einem Roller am Mittwochmittag von Boswil in Richtung Muri. Als er am Ortsausgang Boswil einen Mähdrescher sowie einen vor diesem fahrenden Traktor mit Anhänger überholen wollte, kam es zum Zusammenstoss.

Dabei prallte der Rollerfahrer in das Rad des nach links abbiegenden Traktors und stürzte. Laut der Kantonspolizei zog er sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Der 36-Jährige wurde daraufhin von einer Ambulanz ins Spital gebracht

Während der Tatbestandsaufnahme und der Bergung, welche bis 14 Uhr dauerte, musste die Muristrasse in diesem Bereich gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (cki)

Aktuelle Polizeibilder: