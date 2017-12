Das Gefährt wird ihm fehlen. «Es war Teil meiner Existenz», sagt Burkhalter. Täglich sei er mit dem Töffli zu seinen Kunden gefahren. Erst vor zwei Monaten habe er es restauriert. Nun steht das 40-jährige Mopped verkohlt in Burkhalters Werkstatt. Was ihn am meisten ärgert: Die Leute seien an seinem brennenden Töffli vorbeigelaufen, als wäre die Situation die alltäglichste der Welt. Das Feuer konnte nur wenig später mit Wasser gelöscht werden. (jk)