«Es hat ein Freispruch in allen Punkten zu erfolgen.» Das ist die klare Forderung von Christian Bär – der Rechtsanwalt, der Walter Dubler vertritt, lässt in einer Mitteilung keine Zweifel offen, was er nun vom Aargauer Obergericht erwartet. Bär betont, das Bundesgericht habe klar festgestellt, dass kein Straftatbestand erfüllt sei.

Tatsächlich haben die Bundesrichter Dubler zwar nicht direkt freigesprochen, doch die Rückweisung des Falles ans Obergericht ist nur ein Zwischenschritt dazu, praktisch ein Freispruch mit Ansage. Bär dazu: «Aufgrund der klaren Ausführungen im Urteil des Bundesgerichts besteht für das Obergericht bei seiner neuen Entscheidung kaum noch Spielraum.»

Gericht beurteilt nur Kosten

Dies bestätigt Nicole Payllier, Sprecherin der Aargauer Gerichte. «Das Obergericht ist an die Feststellungen des Bundesgerichts gebunden.» Weil dieses in seinem Urteil verbindlich festgestellt habe, dass die Voraussetzungen für einen Schuldspruch wegen mehrfachen Betrugs sowie ungetreuer Geschäftsführung nicht erfüllt seien, habe diesbezüglich ein Freispruch zu erfolgen. Neu zu entscheiden sei vom Obergericht somit nur die Verteilung der Gerichts- und Parteikosten für das bezirksgerichtliche und das obergerichtliche Verfahren, sagt Payllier.

Sie ergänzt, für die Behandlung des zurückgewiesenen Falles gebe es keine Frist, das Obergericht werde aber möglichst schnell entscheiden. Die beiden Parteien, also Dubler und die Staatsanwaltschaft, können schriftlich Stellung zu nehmen zum Bundesgerichtsurteil. Die Frist für diese Eingaben läuft bis Mitte Juli. Neue Beweismittel oder Anträge in der Sache sind hingegen nicht möglich. Und einen weiteren Prozess vor Obergericht gibt es auch nicht: Im Anschluss an die Stellungnahmen der Parteien wird laut Payllier «ohne weitere Verhandlung das Urteil gefällt». Dieses ist indes nicht definitiv: Das Urteil des Obergerichts kann erneut vor Bundesgericht angefochten werden.