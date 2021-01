Freiämter Routinier will Nachwuchstalent fördern – «ich freue mich auf das gemeinsame Abenteuer»

Das Leben als Spitzensportler in einer Sportart wie Beachvolleyball verlangt in normalen Zeiten viel ab. Vor zwei Jahren beschloss der heute 27-jährige Rottenschwiler Simon Hagenbuch deshalb, eine Pause vom Nomadenleben und den vielen Trainingseinheiten einzulegen. Die Aussichten, sein ambitioniertes Ziel Olympia 2020 in Tokio zu erreichen, waren zudem praktisch null. Ausserdem wollte Hagenbuch mehr in seine Ausbildung investieren und überlegte sich, in die USA auszuwandern.