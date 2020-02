Frau spricht verdächtigen Mann an, dieser will sie bestehlen – Polizei sucht Zeugen

Eine Frau aus Wohlen hat dem Aargauer Polizeinotruf am Sonntagabend einen versuchten Diebstahl gemeldet. Sie hatte einen Mann angesprochen, der ihr verdächtig aufgefallen war. Daraufhin packte der Unbekannte sie an beiden Armen und verlangte Geld. Er rannte jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung davon. So erzählte sie es laut einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei einer Patrouille. Zum versuchten Diebstahl kam es zwischen 20.45 und 20.55 Uhr in der Wilerstrasse.

Die Polizei sucht jetzt einen Mann der folgenden Beschreibung: ca. 30-jährig, 160-170cm gross mit Kinnbart. Er trug eine hellbraune Jacke und dunkle Hosen sowie Halsketten um den Hals. Er sprach Schweizerdeutsch und hinterliess einen alkoholisierten Eindruck. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (056 619 79 79).

Aktuelle Polizeibilder