Feuerwehr löschte Brand auf dem Dach des Schüwo-Park

Nur einen kurzen Einsatzweg hatte die Feuerwehr Wohlen am Mittwochnachmittag. In knapp 300 Meter Luftlinie Entfernung vom Depot geriet ein Teil der Photovoltaik-Anlage der Eishalle des Schüwo-Park in Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen, dem Atemschutztrupp und einer Drehleiter aus.

Das Feuer konnte trotz mehrfachem Aufflammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der neue Schüwo-Park mit Eishalle, Schwimmbad, Beachvolleyfeld und anderen Freizeitmöglichkeiten war erst im Herbst 2018 eröffnet worden. (az)