Am Montag, 12. September 2016, kommt es ausserhalb Niederwils zur Tragödie. Kinder, die in Niederwil zur Schule gehen und im nur ein Kilometer entfernten Nesselnbach wohnen, sind um 12 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg in die Mittagspause. Der Nesselnbacherstrasse entlang führt ein Rad- und Fussweg – er ist ihr Schulweg.

Gleichzeitig fährt der einheimische Dominik (Name geändert), 22-jährig, mit seinem Seat Ibiza ebenfalls von Niederwil her in Richtung Nesselnbach. Die Strasse ist breit und trocken und Dominik drückt aufs Gas. Statt mit den ausserorts erlaubten 80 Kilometern pro Stunde dürfte er – das zeigt später der Untersuchungsbericht – mit über 100 km/h unterwegs gewesen sein. In einer langgezogenen Rechtskurve verliert er die Beherrschung über sein Fahrzeug. Der Seat schleudert zuerst nach links auf die Gegenfahrbahn, auf die Grasnarbe am linken Strassenrand. Dominik versucht, das Auto wieder zu kontrollieren, bremst, gibt Gegensteuer, schleudert wieder über die gesamte Fahrbahn zurück – und mit noch immer hoher Geschwindigkeit auf den Rad- und Fussweg.