Doppelte Brandstiftung: Gegen zehn Personen in Haft – Polizei sucht den Feuerteufel von Merenschwand

Der Brand vom Freitagabend war der vierte seit letztem Sonntag. Das Feuer brach in einem Kellerraum und zeitgleich in der Garage eines Einfamilienhauses in Meerenschwand aus, konnte von der Feuerwehr aber rasch gelöscht werden. Dies teilt die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Der Sachschaden sei gering.

Wie Bieri auf Anfrage erklärt, wurden in der Nacht auf Samstag zehn Personen verhaftet, die zu den Bränden befragt werden. Mehr will er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Auch nicht, ob die Personen in der Umgebung des Tatorts aufgegriffen oder bewusst aufgesucht wurden.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ermittelt. Das tut sie bereits in den Fällen, die vor wenigen Tagen in Merenschwand auftraten: Bereits am vergangenen Sonntagmorgen brannte ein ehemaliges Bauernhaus nieder. Am Montag dann brannte eine Bank auf dem Kirchplatz. Am gleichen Abend wurde die Feuerwehr erneut gerufen: Dieses Mal brannte es im Innern eines ehemaligen Stalles.

Bieri geht davon aus, dass zwischen diesen Bränden sowie jenen vom Freitag ein Zusammenhang besteht.