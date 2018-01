5. Januar, 7.45 Uhr: Die Regionalpolizei Wohlen wurde zu einem Einsatz gerufen, für den es in der Polizeisprache keinen Code gibt: eine Hausgeburt. Es kommt oft vor, dass die Repol Rettungssanitäter unterstützt, aber das gab es bei der Repol Wohlen noch nie. Wachtmeisterin Andrea Kyburz und Gefreiter Matthias Lienhard rannten mit zwei Kollegen los. «Weil wir so nah waren, erreichten wir das Haus vor der Ambulanz. Wir klingelten bei allen Wohnungen und wurden eingelassen», erinnert sich Kyburz. Auf den Lift zu warten, hätte zu lange gedauert, also rannten die Polizisten in den sechsten Stock. «Wir gaben alles, wir wussten ja nicht, was uns erwartet», so Lienhard.

Was sich ihnen bot, hätten die Polizisten auch nie erwarten können: «Der Vater sass bereits mit dem Kind im Arm auf dem Bett im dunkeln Zimmer. Es war so schnell gegangen, dass er wegen der Nabelschnur nicht mal den Lichtschalter erreichen konnte», berichtet Kyburz. Sie nahm ihm das Kind ab und stellte sicher, dass es atmete. «Der kleinen Lorena und der Mutter ging es glücklicherweise gut. Mein Kollege kümmerte sich um den überforderten Vater und den älteren Sohn. Bald kamen die Sanitäter.» Die Ambulanz brachte Mutter und Kind ins Spital Muri, die Polizisten fuhren Vater und Sohn hinterher.