Die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigt, worüber die AZ bereits am Sonntag berichtete, dass die Kantonspolizei am frühen Samstagmorgen im Rahmen ihrer Untersuchungen zu den Brandfälle in Merenschwand zwei Personen verhaftet hat.

Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Schweizer und eine 17-jährige Schweizerin. Beide gestehen sämtliche Taten: Sowohl das Feuer bei der Kistenfabrik und einem Gartenbaubetrieb in der Nacht auf Freitag als auch den Brand in der Nacht auf Samstag in der Waldhütte sowie das Anzünden einer Thujahecke.

Weshalb die beiden Personen die Brände gelegt haben und mit welchen Mitteln, ist noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat gegen den 22-jährigen Schweizer ein Verfahren wegen mehrfacher Brandstiftung eröffnet. Das Verfahren gegen die 17-jährige Teenagerin wegen mehrfacher Brandstiftung führt die Jugendanwaltschaft.

Bilder vom Waldhüttenbrand in Merenschwand in der Nacht auf Samstag