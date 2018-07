Gemeinderat Paul Huwiler, der in den letzten fünf Jahren sehr viel Zeit in dieses Projekt investiert hat, blickte in die Vergangenheit zurück: «Nach jahrzehntelangen Diskussionen zur Badisanierung hat die FDP 2008 mit ihrer Motion ‹Jetz isch d Badi dra!› die Initialzündung für das heutige Projekt gegeben. Wir feiern mit der Eröffnung somit auch ein kleines Jubiläum.»

Vorerst, hielt Huwiler fest, sei nicht alles rund gelaufen: «Ein erstes Projekt wurde vom Einwohnerrat aus Kostengründen zurückgewiesen, dann ging es aber zügig vorwärts: 2013 ein weiterer Projektierungskredit, 2016 der Baukredit und jetzt, nur zwei Jahre später, kann die sanierte Badi zumindest teilweise in Betrieb genommen werden.»