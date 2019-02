In Villmergen ist am Montagabend das Restaurant Casa Loca im Industriegebiet vollständig ausgebrannt. Laut Kantonspolizei Aargau wurde das Feuer um ca. 22.30 Uhr von mehreren Passanten gemeldet. Die sofort ausgerückte Feuerwehr Rietenberg fand einen Vollbrand vor. „Es ging uns vorerst vor allem darum, die knapp an das Gebäude grenzende Nachbarliegenschaft zu schützen. Das ist uns zum Glück gelungen“, berichtete Kommandant Christian Sigl.

Den Brand habe man relativ rasch löschen können, doch viel zu machen sei nicht mehr gewesen. „Das Lokal hat bei unserer Ankunft so stark gebrannt, dass kaum mehr etwas zu retten war.“ Ein Augenschein am Morgen hat denn auch gezeigt, dass das Restaurant völlig ausgebrannt ist.

War es Brandstiftung?

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Weil das Casa Loca am Montagabend geschlossen war und sich keine Leute im Lokal aufgehalten haben, kamen bald Gerüchte auf allfällige Brandstiftung auf. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau erklärte dazu: „Zur Brandursache können wir noch keine Angaben machen. Wie in solchen Fällen üblich ermitteln wir auch in Richtung Brandstiftung.“ Über Erkenntnisse, die einen solchen Verdacht bestätigen würden, verfüge man zurzeit aber nicht. Die Brandermittlung werden am Dienstag vor Ort fortgesetzt, erklärte Graser.

Die Feuerwehr Rietenberg war laut Kommandant Sigl mit einem Grossaufgebot vor Ort. Neben 76 Männern und Frauen der Regionalfeuerwehr Rietenberg standen auch vier Personen mit Autodrehleiter der Feuerwehr Wohlen im Einsatz. Laut Sigl mussten am frühen Dienstagmorgen noch diverse kleinere Brandnester gelöscht werden, die in der Brandruine aufgeflammt sind.

