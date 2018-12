Er liess Kollegen bei sich zu Hause blutverschmierte Kleider wechseln und Blutspuren von Händen und Gesicht waschen. Doch seine Gutmütigkeit wurde dem 24-jährigen Arul (Name geändert) vom Bezirksgericht Bremgarten zur Last gelegt, weil er vier Tatverdächtige in einem mutmasslichen Tötungsversuch in Baden in seiner Wohnung nächtigen liess, bevor sie ihre Flucht fortsetzten. Indem Arul dem Quartett Unterschlupf gewährte, machte er sich der Begünstigung schuldig.

Obdach für eine Nacht

Es war weit nach Mitternacht, als Arul von einem der Verdächtigen kontaktiert und um Obdach für eine Nacht gebeten wurde. Den Anruf hatte Aruls 25-jährige Ehefrau Babita (Name geändert) entgegengenommen. Sie nahm nach ihren Schilderungen vor Gericht jedoch nicht weiter Anteil am Geschehen, reichte das Telefon ihrem Mann weiter und legte sich wieder schlafen.