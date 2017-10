«Einfach absolut unverständlich»

Was heisst das für Sarmenstorf, jene Gemeinde aus dem Bezirk Bremgarten, die seit Jahrzehnten einen ansehnlichen Teil der Schüler an der Bez Fahrwangen stellt: «Ich kann und mag den Entscheid zurzeit nicht kommentieren. Vorerst müssen alle Fakten bekannt sein, dann wird der Gemeinderat Sarmenstorf eine Stellungnahme abgeben», erklärt der sehr enttäuschter Gemeindeammann Bruno Winkler.

Er verweist auf Patrick Fischer, der als Gemeindeammann der Standortgemeinde Fahrwangen und Präsident des Kreisschulvorstandes gegenüber den Medien für alle Kreisschulgemeinden Stellung nehmen werde. Es sei vieles noch nicht klar, sagte Winkler, etwa die detaillierten Gründe, die zum Entscheid geführt hätten, oder das Transportproblem für die Schüler aus Sarmenstorf und vor allem auch aus Bettwil, der höchstgelegenen Aargauer Gemeinde: «Es ist einfach ein absolut unverständlicher Entscheid. Ausgerechnet die grösste der drei Bezirksschulen im Seetal soll schliessen.»

«Der Verlust der Schule schmerzt»

Die Verantwortlichen wussten seit 2014, dass der Kanton eine der drei Bezirksschulen im oberen Seetal schliessen will. Und auch, dass dabei die Bez Fahrwangen nicht die besten Karten hatte. Weil sich die Seetaler Gemeinden selber nicht entscheiden konnten, welche Schule dichtgemacht werden soll, hat das jetzt der Regierungsrat für sie getan.

Die Schulkreise im oberen Seetal werden spätestens 2022 neu definiert. Die Schüler aus Boniswil, Hallwil und Egliswil gehen künftig in die Bez Seon, die bisher nur von Schülern aus Seon und Dürrenäsch besucht wird. Leutwiler Schüler gehen wie bisher nach Seengen, weil sie dorthin eine direkte Postautoverbindung haben. Alle Schüler, die bisher in Fahrwangen unterrichtet wurden, müssen neu nach Seengen.

«Das habe ich so nicht erwartet. Ich bin enttäuscht», erklärt Patrik Fischer. Der Kreisschulverband Oberes Seetal, den der Gemeindeammann von Fahrwangen präsidiert, betreibt neben der Bezirksschule in Fahrwangen auch die Sekundar- und Realschule in Sarmenstorf und Meisterschwanden. Fischer betont in seiner Funktion als Kreisschulpräsident: «Wir müssen jetzt erst einmal den Entscheid genau analysieren.»

Wird es künftig in Fahrwangen leerstehende Schulräume geben? Das ist noch unklar. Denkbar ist, dass innerhalb der Kreisschule die verbleibenden Oberstufen-Klassen neu verteilt werden. Fischer sagt ganz allgemein: «Man wird in der Region über die Bücher gehen.»

«Zusätzliche Radwege nötig»

Den Behörden der vier Gemeinden ist der regierungsrätliche Entscheid erst seit Dienstag bekannt. In ihrem Kampf um die Bez hatte der Kreisschulverband verschiedene Argumente in die Waagschale geworfen.

Die Kernaussagen im eingangs erwähnten Brief: «Die Bedeutung unserer Kreisschule ist für die Region nicht hoch genug einzuschätzen.»

Und: «Wird der Standort Fahrwangen aufgehoben, müssten zusätzliche Radwege zwischen den Standorten der Kreisschule und Seengen gebaut werden.»

Und: Das Einzugsgebiet der Bez Fahrwangen ist mit 8201 Einwohnern grösser als jenes von Seengen (8155) und Seon (6293).

Gesamtbeurteilung vorgenommen

Im März 2015 haben die die elf betroffenen Gemeinden die interkommunale Arbeitsgruppe «Bezirksschulstandorte Oberes Seetal» gegründet. Der Versuch, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen, scheiterte. Ende 2016 übergaben die Seetaler das heisse Dossier an den Regierungsrat.

Dieser hat nun auf der Basis einer Gesamtbeurteilung, die durch das von Alex Hürzeler geleitete Bildungsdepartement vorgenommen wurde, entschieden, wie es in der Medienmitteilung heisst, die am Mittwoch verbreitet wurde.

Laut diesem Schreiben ist dank der Aufgabe von Fahrwangen und der Neudefinition der Schulkreise sichergestellt, «dass Seengen und Seon bei ähnlich bleibenden Voraussetzungen die rechtlichen Grundlagen langfristig erfüllen und als Standorte Bestand haben werden.»

Die Gesamtzahl der geführten Abteilungen bleibe unverändert, es müssten also keine Klassenlehrer entlassen werden. Aber es dürfte Synergieeffekte im Bereich der Nebenfächer geben, was zu Pensenreduktionen führen werde, schreibt das dafür zuständige Bildungsdepartement.