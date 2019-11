Auto überholt Lastwagen beim Abbiegen: Kollision und Fahrerflucht

Am Mittwochmorgen, um 7.45 Uhr, beabsichtigte ein 22-jähriger Lieferwagenfahrer von der Bremgartenstrasse in Waltenschwil kommend, nach links in die Grintenstrasse abzubiegen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Gemäss seinen Angaben stellte er den Blinker und verlangsamte.

In der Folge setzte ein nachfolgendes Auto zum Überholen an, worauf es zur Kollision mit geringem Sachschaden kam. Das beteiligte Auto, mutmasslich ein grauer Toyota Celica, beschleunigte und fuhr Richtung Hermetschwil-Staffeln weiter. Die Kantonspolizei in Wohlen (Tel. 056 619 79 79) sucht Zeugen. Sie hat die Ermittlungen eingeleitet.

