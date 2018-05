Kurz nach 22 Uhr kam es am Montagabend in Zufikon zu einem Selbstunfall. Ein Audi kam auf der Aettigüpfstrasse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Pfosten, einem Hydranten sowie einem parkierten Auto. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich zwei junge Männer, ein 21-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Türke vor Ort.

Die beiden unverletzten Insassen gaben an, dass der Schweizer am Steuer des Unfallautos sass. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sein 19-jähriger Kollege keinen Führerausweis besitzt und ebenfalls als Unfalllenker in Frage kommen könnte.

Strafuntersuchung eröffnet

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete bei beiden Beschuldigten eine Blut- und Urinentnahme an. Dem 21-jährigen Mann aus der Region nahm die Kantonspolizei den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.

Der Sachschaden wird auf zirka 25'000 Franken geschätzt.

