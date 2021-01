Auffahrkollision: Auto schiebt anderes Auto in Fussgänger und verletzt einen schwer

Der Unfall ereignete sich gestern Sonntag, kurz vor 17 Uhr, in Sins. Eine 53-jährige Automobilistin hielt am Fussgängerstreifen auf der Luzernerstrasse an, um zwei Fussgänger passieren zu lassen. Infolge mangelnder Aufmerksamkeit fuhr der nachfolgende Fahrzeuglenker dem haltenden Auto ins Heck. Aufgrund des Aufpralls wurde das stehende Fahrzeug in die Fussgänger gestossen.

Die 61-jährige Fussgängerin verletzte sich leicht. Ihre Begleitung, ein 68-jähriger Mann, verletzte sich schwer. Beide wurden mittels Ambulanz ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der mutmassliche Verursacher, ein 28-jähriger Italiener, wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis abgeben.

