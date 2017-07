Auf einem 62 Meter langen Seil balancierte der weltberühmte Hochseilartist Freddy Nock vom Flussufer beim Reuss park in Niederwil zur neuen Brücke. Ein paar Meter vor dem Ziel hob er eine am Laufseil hängende Champagnerflasche auf und versetzte sie in Schwung. Unter dem riesigen Jubel der zahlreichen Schaulustigen zerschellte die Flasche an der Brücke. Somit war der Reussübergang zwischen Niederwil und Stetten offiziell eingeweiht.

Alle paar Jahre führt der Reusspark, das Zentrum für Pflege und Betreuung im Gnadenthal, einen Familienplausch durch. Diesmal wurde der Anlass zu einem zweitägigen Brückenfest mit über 30 Attraktionen, Festbeizen und viel Musik für Jung und Alt ausgebaut unter der Mitwirkung von Vereinen aus Niederwil und Stetten.

Für die Querung der Reuss im Gnadenthal war früher einzig die Überfahrt auf dem Wasser möglich. 1908 erfolgte die Einstellung der Wagenfähre über die Reuss. 1909 war die erste Brücke fertiggestellt. 1990 wurde der Bau einer neuen Brücke abgelehnt und erst 2013 vom Grossen Rat genehmigt. Nachdem im August 2015 mit den Bauarbeiten begonnen wurde, konnte die 100 Meter lange und 9,8 Meter breite neue Brücke bereits im September 2016 eröffnet werden.

Von der Fähre zur Brücke

Der offizielle Festakt im Gnadenthal wurde vom Musikverein Niederwil und der Musikgesellschaft Stetten gemeinsam begleitet. Reusspark-Direktor Thomas Peterhans stellte den Vergleich an, dass die neue Brücke nicht nur dem Durchgangsverkehr diene, sondern in gewissem Sinne auch ein Bindeglied zwischen Generationen darstelle. Vor dem ersten Brückenbau verkehrte während Jahrhunderten eine Fähre zwischen den beiden Reuss ufern, wie er ausführte.

Barbara Fischer, Vizeammann von Stetten, rollte vor dem Festpublikum die Geschichte der ersten Brücke von 1909 im Gnadenthal auf, deren Bau damals 32 600 Franken gekostet hatte. Der Niederwiler Gemeindeammann Walter Koch schilderte pointiert die Entstehung der neuen Brücke, die sich mit leichtem Kurvenradius über die Reuss schwingt und durch ihre elegante Form besticht.